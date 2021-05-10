نجم فرنسا السابق: لاعبو باريس سان جيرمان أطفال متقلبون!

هجوم شديد..

قال نجم الكرة الفرنسية السابق والمعلق الشهير جان ميشيل لاركيه إن لاعبي باريس سان جيرمان أطفال متقلبون، موجهًا انتقادات شديدة لهم بسبب سلوكياتهم داخل الملعب.

لاركيه كان أحد اللاعبين والمدربين في باريس سان جيرمان سابقًا، ويعرف لاعبي نادي العاصمة الفرنسية عن قرب، وهو معروف أيضًا بتوجيهه انتقادات حادة للاعبين.

مساء الأحد، من خلال التعادل مع رين في نهاية الأسبوع السادس والثلاثين من الدوري الفرنسي، فقد باريس سان جيرمان أي أمل في الفوز بلقب الدوري أمام تصدّر ليل بفارق 3 نقاط.

و في روازون بارك، كان أداء لاعبي نادي العاصمة الفرنسية مخيباً للآمال، لكن الأهم من كان سلوكهم العدواني للغاية دون مبرر للخروج عن شعورهم بتلك الطريقة.

وفقد الباريسيون أعصابهم مرة أخرى بعد انزلاق المباراة من بين أيديهم وضياع النقاط الثلاث، بما في ذلك طرد بريسنل كيمبيمبي، والتوتر الذي شهدته الدقائق الأخيرة.

وحول ذلك، قال لاركيه في تصريحات لـ RMC Sport. عندما تكون رياضيًا عالي المستوى، فأنت بحاجة إلى الحفاظ على أعصابك وأن تكون دائمًا على مستوى الحدث، بالنسبة للاعبي باريس سان جيرمان هذا لا يحدث".

وأضاف: "هم أطفال متقلبون وكأنهم مجموعة في خضانة رياض الأطفال، إنهم يصرخون، يصرخون، يتصرفون بشكل سيئ، يتعاملون بعنف ويحتجون على كل شيء تقريبًا وهو يظهرون بشكل سيئ".

لاركيه غاضب من تلك التصرفات غير المبررة من لاعبي نادي العاصمة الفرنسية، وغالبًا ما يكون غاضبًا من ماركو فيراتي حيث فتح عليه النار والانتقادات في كثير من المرات من قبل بسبب كسله وعدم التزامه.

و رغم أن الأخير لم يكن في الملعب يوم الأحد، ولكنه تحدث عنه حيث قال: "إنه يعتني بكل شيء باستثناء ما هو مهم، وهو كرة القدم، إذا كان هناك بعض الإجراءات الساخنة على اليمين ، فسيذهب، إذا كان على اليسا ، يذهب، لديه ربما 110 بطاقة صفراء!".

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يذكر أن باريس سان جيرمان بتعادله بالأمس مع رين قد بات مطالبًا بانتظار تعثّر ليل المتصدر بفارق 3 نقاط عنه والمتفوق عليه على مستوى المواجهات المباشرة في المباراتين المقبلتين لكي يتوج بلقب الدوري الفرنسي.