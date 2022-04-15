نجم فرانكفورت: مودريتش طالبني بالفوز على برشلونة

أكد كريستيان ياكيتش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت أن لو كا مودريتش نجم وسط ملعب ريال مدريد قد طالبه بالفوز على برشلونة في الدوري الأوروبي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "سبورتسكي نوفوستي" وأكد خلالها أن مودريتش هو أول من جاء إلى ذهنه عقب المباراة.

وقال ياكيتش: "في مرحلة ما قال لي مودريتش إنه يجب أن نتغلب على برشلونة، فقلت له يا قائد أعدك أننا سنحقق الفوز".

وأضاف في نفس التصريحات: "بمجرد أن انتهت المباراة فكرت فيك بشكل تلقائي، أشكرك كثيرًا يا قائدي".

وخرج ياكيتش عبر حسابه في موقع "إنستجرام" بعد انتهاء المباراة وكتب رسالة للجماهير شكرهم فيها على الدعم الكبير.

وكتب نجم فرانكفورت: "إلى نصف النهائي، كل الشكر للجماهير التي سافرت وجاءت للمباراة لتشجيعنا وآمنوا بنا".

مودريتش أكد رواية ياكيتش ورد على الصورة التي نشرها وهنأه بالفوز على برشلونة وكتب: "رائع، لقد أوفيت بوعدك".

وكان فرانكفورت قد حقق الفوز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب كامب نو، بعد أن حضر الملعب أكثر من 30 ألف مشجع ألماني.