نجم فالنسيا يقترب من الانتقال إلى نابولي

نابولي يراقب نجم فالنسيا رودريجو مورينو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قالت عدة مصادر صحفية إيطالية إن نجم نادي فالنسيا رودريجو مورينيو أصبح على رادار نادي نابولي الإيطالي.

وقدم رودريجو مورينو موسمًا مميزًا مع فالنسيا، وأصبح على إثره مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وبعد المباراة الكبيرة التي قدمها فالنسيا بقيادة رودريجو مورينو، تصدر اسمه عناوين الصحف مرة أخرى كعنوان خاص بسوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية حول اهتمام إداريي نادي نابولي بالتعاقد مع رودريجو مورينو خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ أبريل ٢٠١٩

وحسب الصحيفة أيضًا فإن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد طالب رئيس النادي دي لاورينتس تعاقدات قوية في الصيف.

وجاء على رأس هذه التعاقدات رودريجو مورينو بسبب حاجة الفريق إلى لاعب بهذه القوة في الخط الهجومي.

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يذكر أن نابولي كان قد ودع بطولة الدوري الأوروبي من الدور ربعالنهائي بعد خسارته ذهابًا وإيابًا أمام آرسنال.