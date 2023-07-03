نجم سيتي وهداف الدوري الإنجليزي .. باريس سان جيرمان يحدد قيمة تدعيم هجومه!

النادي الباريسي لن يتهاون في دعم هجومه!

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان سيحاول بكل ما يملك من قوة أن يقوم بعمليات تدعيم في خط الهجوم خلال الصيف الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريسيان"، والتي أكدت أن النادي الفرنسي سيحاول ضم لاعبين على الأقل خلال الصيف الجاري من أجل دعم هجومه.

وأوضحت أن النادي قد قام برصد 200 مليون يورو فقط من أجل دعم الهجوم، سعيًا للعودة للمنافسة في الموسم المقبل سواء محليًا أو أوروبيًا.

وأكدت أن الثنائي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ومعه هاري كين هداف الدوري الإنجليزي السابق هما أبرز أهداف النادي في سوق الانتقالات.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد فقد جزءًا كبيرًا من قوته الهجومية بعد رحيل ليونيل ميسي، وتؤكد تقارير عديدة أن كيليان مبابي سيتبعه سواء هذا الموسم أو المقبل.