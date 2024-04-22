نجم سانتوس يكشف الكواليس .. حقيقة رسالة نيمار للاعبين بالرحيل عن الهلال في 2025

مستقبل نيمار مع الهلال لا يزال يثير الجدل..

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"سأعود إلى سانتوس في صيف 2025".. جملة تم نقلها على لسان الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الأيام القليلة الماضية.

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نيمار بدأ مسيرته في نادي سانتوس البرازيلي، قبل الانتقال إلى الملاعب الأوروبية عام 2013؛ حيث مثّل العملاق الإسباني برشلونة ثم باريس سان جيرمان الفرنسي، لينضم بعدها إلى الهلال، في الصيف الماضي.

وفي هذا السياق.. كشف جيليريمي، جناح نادي سانتوس، عن حقيقة "إخبار" نيمار للاعبي الفريق البرازيلي، بالعودة في صيف 2025؛ بعد نهاية عقده مع الزعيم الهلالي.

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جيليريمي أكد في تصريحات مع شبكة "ESPN"، على أنه لم يسمع هذه الجملة أبدًا من الساحر البرازيلي، الذي زار نادي سانتوس "مرتين"، في الفترة القليلة الماضية.

وعلى الرغم من ذلك.. أوضح جناح سانتوس، بأنه رأى في وجه نيمار، عشقًا كبيرًا لهذا النادي، وشغف للعودة إلى الفريق الأول لكرة القدم، في يومٍ من الأيام.

وأضاف في حديثه عن ساحر الهلال: "يشعر وكأنه في منزله، في كل مرة يزور فيها نادي سانتوس.. يمكنك رؤية الفرحة على وجهه، عندما يكون في غرفة ملابس الفريق، أو عندما يشاهد أجواء المباريات، كما أن لديه مودة كبيرة للجماهير".

وأعرب جيليريمي، الذي يرتبط بعقد مع الفريق البرازيلي حتى ديسمبر 2026، عن أمنيته في اللعب مع نيمار جونيور؛ قائلًا: "ربما يتحقق ذلك في 2025، أو من يعلم عندما يأذن الله بذلك".

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