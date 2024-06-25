نجم ريال مدريد.. نيمار يكشف "أقبح لاعب زامله في مسيرته!"

نجم الهلال يرى أن هناك "العديد من القبيحين!"

في إطار بطولة كوبا أمريكا التي تقام هذه الأيام في الولايات المتحدة، أجرى البرازيلي نيمار مقابلة غير رسمية مع ماتيوس جونزي، أحد المشاهير من البرازيل.

طرح جونزي على نيمار أسئلة لا تتعلق كثيرًا بكرة القدم، وأحدها على سبيل المثال: "من هو أقبح لاعب لعب معه في مسيرته؟".

لاعب الهلال يرغب في البداية في تسمية أي شخص لأن "هناك الكثير" على حد تعبيره، قبل أن يقول: "الأقبح؟ لقد لعبت مع الكثيرين. لم أكن أريد حتى أن أقول قبيحًا، لكن لقد لعبت كثيرًا مع العديد من اللاعبين"،

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قبل أن يحدد: "لكن.. فينيسيوس جونيور، إنه مجنون، هذا هو الشخص المناسب" موجهًا رسالة إلى لاعب ريال مدريد: "فيني، أحبك... أحبك أكثر من أي وقت مضى".

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كما اعترف أيضًا بأن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب رآه على الإطلاق، وحينما طلب منه اختيار لاعب بخلاف ميسي، أشار إلى أندريس إنييستا.