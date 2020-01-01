نجم ريال مدريد يكمل ثورة بنفيكا في سوق الانتقالات

تقارير صحفية إسبانية تؤكد رغبة نادي بنفيكا في الحصول على خدمات اللاعب ناتشو فيرنانديز.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي بنفيكا البرتغالي في الحصول على خدمات اللاعب ناتشو فيرنانديز من صفوف ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن مدافع النادي الملكي أصبح ضمن أولويات بنفيكا في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت الصحيفة أن النادي تواصل بالفعل مع ريال مدريد للاستفسار عن موقف اللاعب في سوق الانتقالات، وينتظر رد نظيره الإسباني عليه.

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ويسعى ريال مدريد للتخلص من ناتشو في سوق الانتقالات بحسب ما ذكرت الصحيفة، مما قد يتيح الفرصة للفريق البرتغالي في ضمه بسعر معقول.

ويستمر التعاقد الحالي للنجم الإسباني مع ريال مدريد حتى نهاية موسم 2021-2022، ولم يتفاوض النادي الملكي على تجديده مؤخرًا.

وكان ناتشو قد شارك في عشر مباريات فقط رفقة ريال مدريد هذا الموسم، سجل خلالهم هدفين، وغاب لفترات طويلة بسبب إصابته في أربطة الركبة.

وأعلن بنفيكا بشكل رسمي عن ضم المدافع البلجيكي يان فيرتونخن والمهاجم الألماني جانلوكا فالدشميدت والجناح البرازيلي إيفرتون سواريش.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن نادي بنفيكا قد أتم اتفاقه مع الأوروجوياني إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان.