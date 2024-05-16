عملية جراحية جديدة لنجم ريال مدريد "لن تؤثر على موعد عودته"

مدافع الملكي يتمسك بالعلاج مع طبيب البايرن!

أجرى النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، عملية جديدة على مستوى الركبة، في إطار خطته العلاجية للتعافي والعودة إلى صفوف النادي الملكي.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن ألابا أجرى عملية تنظير لمفصل الركبة في النمسا، علماً بأنه يغيب عن الميرينجي منذ عدة أشهر بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أمام فياريال بالدوري الإسباني، في ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أن ديفيد ألابا يسافر كل أسبوعين إلى النمسا حتى يتمكن كريستيان فينك، الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية لتمزق الرباط الصليبي في ركبته اليسرى في ديسمبر 2023، من مراجعة سير تعافيه المتوقع في شهري أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

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ويعول ريال مدريد على قدرة المدافع النمساوي على بدء الموسم التحضيري مع بقية زملائه، وإن كان بوتيرة أبطأ، للانضمام إلى المجموعة تدريجيًا.

وأضافت "ريليفو": "الجهاز الطبي لريال مدريد يرى أن خطة تعافي قلب الدفاع النمساوي تسير بشكل رائع وأن هذه التدخلات التكميلية الصغيرة لن تؤثر على المواعيد النهائية للعودة التي يديرها الطاقم التدريبي".

يذكر أن ألابا هو واحد من 3 لاعبين في ريال مدريد تعرضوا للإصابة بالرباط الصليبي مطلع الموسم الجاري، بعد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي إيدير ميلتاو، لكنه فضل الذهاب إلى بلاده للعلاج لدى طبيب الإصابات الموثوق به في فريقه السابق بايرن ميونخ.