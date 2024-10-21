نجم ريال مدريد يثير قلق جماهيره والكشف عن حالته الطبية!

شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند...

أثار أوريليان تشواميني، لاعب ريال مدريد، القلق في قلوب مشجعي فريقه، قبل المواجهة المرتقبة أمام بورسيا دورتموند، في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد، لاستضافة بوروسيا دورتموند، مساء غد الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكره برنامج "شيرينجيتو" فإن اللاعب الفرنسي، تعرض إلى إصابة في مران ريال مدريد، ولم يتمكن من استكماله، بعد شعور تشواميني، ببعض الآلام في عضلات القدم اليمنى.

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ومن جانبها أفادت صحيفة "آس" أن اللاعب، قد تجاوز الاختبارات الطبية التي خضع لها بعد نهاية التدريبات، ولكن ستكون مشاركته أمام الفريق الألماني في محل شك، وستتوقف على حالته صباح يوم المباراة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يحتل المركز السابع عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على شتوتجارت والخسارة من ليل، بينما يتصدر بوروسيا دورتموند، الترتيب بست نقاط.