نجم ريال مدريد مهدد بالإيقاف لمدة 5 مباريات!

سارة عطية
Osasuna Real Madrid Marco Asensio Federico ValverdeGetty Images
فيديريكو فالفيرديريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجاأليكس بائينا

ماذا فعل؟

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء أن فيديريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد، مهدد بالإيقاف لمدة 5 مباريات.

وكان نجم ريال مدريد قد اعتدى بالضرب على لاعب فياريال أليكس باينا، خلال مواجهة الفريقين بالموسم المنقضي من بطولة الدوري الإسباني، ووجه له لكمة في المنطقة التي تقف فيها حافلات الفريق الضيف، ليقدم اللاعب شكوى ضد فالفيردي إلى الشرطة، وخضعت القضية لإجراءات جنائية.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فقد اقترح القاضي المسؤول عن التحقيق في قضية فالفيردي وأليكس باينا، بإيقاف نجم ريال مدريد لمدة 5 مباريات بسبب الحادثة.

وأضافت الصحيفة أنه فى حال تأكيد إيقاف فالفيردي، فسيغيب بذلك عن مواجهات أتلتيك بلباو وألميريا وسيلتا فيجو وخيتافي وريال سوسيداد، فى الموسم الجديد من الدوري الإسبانى.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني، فى الأسبوع الثانى من شهر أغسطس المقبل.

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