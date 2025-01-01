بعد إصابته المقلقة في المران .. حسم مصير نجم ريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا

هل يفتقد الملكي أحد نجومه أمام فالنسيا؟

يواصل ريال مدريد استعداداته لمواجهة فالنسيا بعد غدٍ الجمعة، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

المباراة كان من المقرر أن تقام في الثاني من نوفمبر الماضي، لكن تقرر تأجيلها للثالث من يناير 2025، إثر الإعصار الذي ضرب فالنسيا وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

وفي إطار الاستعدادات، غادر البرازيلي إندريك؛ مهاجم الميرنجي، مران أمس الثلاثاء، في دقائقه الأخيرة بعد تعرضه للإصابة وشعوره ببعض الإنزعاجات، ليثير القلق في الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي.

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لكن صحيفة "ماركا" طمأنت جماهير ريال اليوم الأربعاء، مؤكدة أن صاحب الـ18 عامًا شارك في مران الليلة بشكل طبيعي دون أي مشكلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المران بدأ في صالة الألعاب الرياضية ثم تدريبات الاستحواذ والسيطرة ونقل الكرة على أرض الملعب، ثم مناورة قبل الإنهاء بالتسديد على المرمى.

وبشكل عام، شارك إندريك الموسم الجاري في 15 مباراة مع الملكي بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

يذكر أن ريال مدريد يدخل مواجهة فالنسيا محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، متأخرًا بنقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد "المتصدر"، وكل منهما خاض 18 مباراة، أما فالنسيا فيحتل المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 12 نقطة فقط، لكنه خاض 17 مباراة فقط.