نجم ريال مدريد السابق يحذر نيوكاسل من ضم هازارد وإيسكو

وجه الإنجليزي ستيف ماكمانامان اللاعب السابق في صفوف ريال مدريد الإسباني تحذيرًا إلى نادي نيوكاسل الإنجليزي بشأن مشروعه الجديد، وكشف عن لاعبي ريال مدريد الذين قد لا يناسبون أسلوب اللعب في الدوري الإنجليزي.

وأصبح نيوكاسل مصدر جذب كبير مؤخرًا، وارتبط العديد من اللاعبين بالانتقال إليه، بعد أن آلت ملكية النادي إلى صندوق الاستثمار السعودي.

ماكمانامان، وفي تصريحات جمعتها الصحافة الإنجليزية، أشار إلى أن الويلزي جاريث بيل قد يكون هدفًا يمكن أن يتوجه إليه نيوكاسل خلال الصيف المقبل، وحذر النادي الإنجليزي من ضم إيدين هازارد وإيسكو ولوكا يوفيتش.

ماذا قال ماكمانامان؟

وبالنظر إلى الميزانية التي من المتوقع أن يمتلكها نيوكاسل، يرى لاعب ريال مدريد السابق أنه يجب على النادي الإنجليزي توخي الحذر.

وفي بداية حديثه قال ماكمانامان: "نيوكاسل يجب أن يتوخى الحذر، الكل يعرف ذلك، كل الوكلاء يريدون إحضار لاعبيهم إلى نيوكاسل".

ما هي نصيحة ماكمانامان إلى نيوكاسل؟

ماكمانامان أوصى نيوكاسل بالتعاقد مع الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد، الذي ينتهي عقده مع النادي الملكي في نهاية الموسم الحالي.

وقال لاعب ليفربول السابق: "بيل سيكون لاعبًا مثيرًا للاهتمام، بالطبع سيكون كذلك، هو في آخر عام من عقده، وهو لاعب رائع".

وأضاف: "سيكون علينا أن نرى مدى رغبته في العودة إلى إنجلترا، بالنظر إلى أنه يحب الحياة في مدريد".

فيما وجه ماكمانامان نصيحة إلى المسؤولين في نيوكاسل بشأن التحرك للتعاقد مع إيدين هازارد أو إيسكو.

وقال: "هازارد في الفترة السيئة من الثلاثينات، عليهم أيضًا توخي الحذر من ضم إيسكو أو لوكا يوفيتش".

وتابع: "لا أعتقد أن إيسكو لاعب مناسب للعب في الدوري الإنجليزي، لأنه يفتقر إلى النسق والسرعة".

ومن ضمن التحذيرات التي أطلقها نجم ريال مدريد السابق، أوصى ماكمانامان نيوكاسل أن يتعاقد مع اللاعبين الشباب بدلًا من المراهنة على اللاعبين أصحاب الخبرات، حتى لو كانوا أسماءً أكبر.

وقال: "التعاقدات الجيدة ستكون مثل ضم كيليان مبابي أو هالاند، عليك أن تكون حريصًا على عدم دفع الكثير للاعبين أكبر سنًا وقد لا يقدمون المطلوب".

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