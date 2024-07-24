نجم ريال مدريد "السابق" يتطلع للعودة.. وعائق وحيد يهدد الصفقة

يرغب كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي، في الانتقال بشكل نهائي إلى ريال مدريد، بعدما لعب الموسم الماضي في سانتياجو برنابيو على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى البلوز هذا الصيف.

وساهم كيبا في تتويج ريال مدريد بثنائية الليجا ودوري أبطال أوروبا، رغم أنه غاب عن التشكيل الأساسي في معظم المباريات لصالح الأوكراني أندري لونين.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن كيبا يرغب في العودة لصفوف ريال مدريد، لكنه يعرف أن الأمر لا يعتمد عليه، وإنما يتوقف على رحيل لونين، في ظل وجود تيبو كورتوا كحارس أساسي.

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وأضافت أن لونين يفكر في الرحيل عن ريال مدريد، من أجل المشاركة بشكل أكبر، حيث من المتوقع أن يعود المدرب كارلو أنشيلوتي للاعتماد على كورتوا بشكل أساسي في الموسم المقبل.

وحسب "آس"، فإنه من الممكن أن يقدم لونين طلبًا لإدارة الريال بالسماح له بالرحيل هذا الصيف، أملًا في الانتقال لنادٍ يضمن له المشاركة الأساسية، وحينئذ سيكون ريال مدريد في حاجة لحارس جديد، وهو ما يريده كيبا، الذي ينتهي عقده مع تشيلسي في صيف 2025، ولم يسافر مع البلوز في جولتهم للولايات المتحدة، وحصل على إذن بالتفاوض مع أندية أخرى للرحيل.