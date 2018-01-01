نجم ريال مدريد السابق: "نفتقد رونالدو ولكن لا نحتاج لأحد"

رافائيل فان دير فارت يرى بأن ريال مدريد لا يحتاج للاعبين في سوق الانتقالات الشتوية، على الرغم من كونه يفتقد رونالدو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم الهولندي السابق لريال مدريد رافائيل فان دير فارت حول ريال مدريد وكريستيانو رونالدو، وذلك بعد تصريحات صاروخ ماديرا الأخيرة والتي هاجم فيها ريال مدريد ولاعبيه بشكل ضمني. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان كريستيانو رونالدو قد صرح في حواره مع إحدى الصحف الإيطالية حول الفارق بين ريال مدريد ويوفنتوس، حيث قال أن الوضع في يوفنتوس يشبه البقيه، عكس في أماكن أخرى يشعر فيها البعض بأنهم أفضل من البقية.

وقال فان دير فارت بخصوص تصريحات رونالدو وحالة ريال مدريد بعد رحيله: "رونالدو لاعب عظيم، وهو جزء كبير لا يمكن إنكاره من تاريخ ريال مدريد حتى وإن رحل إلى نادٍ آخر"

وأضاف: "ريال مدريد يفتقد كريستيانو رونالدو بالطبع، ولكنه في نفس الوقت يمتلك مجموعة جيدة من العناصر، هذه المجموعة قادرة على مواصلة التحديات المقبلة"

وتابع: "ريال مدريد لا يحتاج إلى التعاقد مع أي لاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، الأزمات التي واجهت النادي لم يكن سببها مجموعة اللاعبين فقط، هناك أزمات أخرى أدت إلى ظهور ريال مدريد بهذا المستوى المخيب"

يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد رحل عن ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة تجاه يوفنتوس، وذلك بعد 9 سنوات أسطورية قضاها الدون مع الفريق الملكي.