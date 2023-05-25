نجم ريال مدريد السابق عن وصفه بالمثلية: مررت بما يتعرض له فينيسيوس!

تفاصيل محزنة يكشفها صانع ألعاب الملكي التاريخي

اللحظة الحالية التي تمر بها كرة القدم في كفاحها ضد العنصرية مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد كبطل الرواية تذكرنا أيضًا بلحظات صعبة أخرى، بعضها عاشها نجوم آخرون من ريال مدريد تعرضوا لأشكال مختلفة من التنمر والعنصرية.

بلا شك، كان خوسيه ماريا جوتيريز "جوتي" من أكثر اللاعبين الذين عانوا من هذا النوع من الجدل، والآن يروي جوتي نفسه في برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير أبرز المصاعب التي عانى منها خلال مشواره الاحترافي.

وقال جوتي لدى مواجهته بوصفه بالمثلية أثناء فترة لعبه: "لقد تلقيت الكثير من الإهانات والشتائم الشديدة، لكن لم يرفع أحد صوته، إنه أمر مؤسف ويحدث في جميع أنحاء العالم ليس فقط في إسبانيا، لقد عبثوا بحياتي الجنسية، عبثوا بالآراء حول زوجتي، بمرض ابني، من أصعب الأشياء التي مررت بها على الإطلاق".

كما تطرق جوتي إلى هزيمة ريال مدريد المذلة من مانشستر سيتي، قائلًا: "لم أشاهد ريال مدريد في أي وقت مثل هذه المباراة، كان من المعروف أن ريال مدريد لن يحصل على الكرة وهذا كان الخطأ، محاولة الخروج وجهاً لوجه مع السيتي، مع خصوم مثل السيتي عليك إطالة وقت المباراة".

وأردف: "كانت هناك فترات في المباراة حيث ضغط ريال مدريد، ولكن ليس بطريقة منظمة وهذا يشتت اللاعب بينما فعل السيتي كل شيء بشكل مثالي ومنظم، يمكن لريال مدريد أن يحوز الكرة، لكن ليس ضد السيتي، كان الفريق سيئًا حقًا، وأنقذ كورتوا ما يمكن إنقاذه".