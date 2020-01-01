الدوري الإسباني

نجم ريال مدريد السابق: بيكيه؟ جيد مع شاكيرا فقط

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Gerard Pique Barcelona 2019-20
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نجم ريال مدريد السابق يسخر من مدافع برشلونة بيكيه مستعينًا بشاكيرا

قال مدافع ريال مدريد السابق أوسكار روجيري إن نجم نادي برشلونة جيرارد بيكيه لاعب يصلح للعب في الدرجة الثانية فقط ليس أكثر من ذلك.

وكان روجيري قد فاز مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 1986 وشارك مع الفريق الملكي في تلك الحقبة المميزة في تاريخه.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة فوكس سبورتس الأرجنتينية، أشاد روجيري بقائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرخيو راموس وسخر من بيكيه.

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    وقال الرجل إن سيرخيو راموس مدافع من الفئة الكبرى، بينما جيرارد بيكيه يبدو لاعبًا للدرجة الثانية فقط، كما أنه جيد ولكن مع شاكيرا فقط.

    وأضاف: "هو مدافع متوسط ليس إلا، هو لا يتعرض للضغوط إلا في مواجهات الفرق الكبيرة والتي لا يظهر فيها بشكل جيد عكس بقية اللقاءات"

    وتابع: "لو لعب بيكيه لفالنسيا أو إشبيلية لن يكون ظاهرًا ولن يلاحظه أحد، ولكنه فقط لأنه يلعب لبرشلونة، هو جيد مع شاكيرا فقط وليس وحده"

    وأردف: "في هذه اللحظة لا يمكن المقارنة بين بيكيه وراموس، سيرخيو هو الأفضل في العالم على الإطلاق وبلا منازع، إنه يقدم عملًا عظيمًا"

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    يذكر أن جيرارد بيكيه قد تعرض للكثير من الانتقادات في السنوات الأخيرة بسبب انشغاله بإدارة الأعمال الخاصة ونسيان كرة القدم.

     

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