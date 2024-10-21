نجم ريال مدريد يتصدر المشهد .. اختراق حساب يوفنتوس يثير الجدل

حساب السيدة العجوز الناطق باللغة الإنجليزية خارج السيطرة..

تعرض حساب نادي يوفنتوس الإيطالي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي؛ الناطق باللغة الإنجليزية، لعملية اختراق مفاجئة خلال الساعات الماضية، لكن بطريقة طريفة حصدت تفاعلًا كبيرًا من الجماهير.

حساب السيدة العجوز عبر "إكس" يضم أكثر من ثلاثة ملايين متابع، لكن أحد الأتراك نجحوا في اختراقه، للترويج لأفكاره وما يتمناه في عالم الساحرة المستديرة.

المخترق يبدو أنه يتمنى لو ينتقل النجم التركي أردا جولر؛ لاعب ريال مدريد الإسباني، إلى اليوفي، لذا قرر الإعلان عن الصفقة في أول منشور عقب اختراقه للحساب..

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التغريدة المزيفة كُتب فيها باللغة الإنجليزية: "مرحبًا بأردا جولر في يوفنتوس! النجم الصاعد في عالم كرة القدم أصبح جزءًا من عائلة يوفنتوس!، هل أنت مستعد لصنع التاريخ معنا في هذه الرحلة الجديدة؟".

X Juve

وبعدها بدقائق، كتب باللغة التركية على التغريدة نفسها: "يا إلهي، لقد كانت مجرد مزحة"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي يبدو أنه تمنى لو أن تحدث بالفعل تلك الصفقة.

يذكر أن صاحب الـ19 عامًا مرتبط بعقد مع ريال مدريد ممتد لنهاية موسم 2028-2029، لكن الأتراك يريدون خروجه حتى ولو على سبيل الإعارة كي يحصل على فرصة مشاركة أكبر في أحد الأندية في ظل تأثر مستواه الفني مع منتخب بلاده بالجلوس على مقاعد البدلاء في الملكي.