عقد 7 سنوات ومليار يورو شرط جزائي.. خطة محكمة من برشلونة لتحصين نجم المستقبل!

ما خطة البارسا؟

تحرك برشلونة لتحصين مدافعه الشاب باو كوبارسي، خشية رحيله في الصيف المقبل، بعدما قدم مستوى هائلًا مع الفريق الكتالوني مؤخرًا، علمًا بأن الشرط الجزائي في عقده الحالي مع البارسا يبلغ 10 ملايين يورو فقط.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة ينوي تقديم عرض تجديد لكوبارسي لمدة عامين فقط، إذ لا يمكنه التوقيع على مدة أكبر، وهو دون الـ18 عامًا.

وأوضحت أن النادي الكتالوني يستهدف إجراء "تحسين فوري" لعقد اللاعب الحالي، مع تعديل بند الشرط الجزائي في العقد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجزء الثاني من عرض برشلونة يتعلق بمرحلة ما بعد بلوغه 18 عامًا في يناير المقبل، وعندها سيتمكن من توقيع عقد احترافي كامل، إذ يرغب النادي في عقد حتى 2030 أو 2031، مع شرط جزائي قد يصل إلى مليار يورو.

ولفتت الصحيفة إلى أن كوبارسي، على الرغم من صغر سنه، يريد راتبًا يلائم وضعه الحالي كلاعب دولي، مشيرة إلى أنه "لا يزال هناك الكثير للحديث عنه حول القضية الاقتصادية، وفق مصادر مطلعة على المفاوضات".

وختمت: "يعرف برشلونة أنه يتعين عليه الدفع لأنهم يعتبرون كوبارسي قلب الدفاع المستقبلي، لكنه لا يوجد قلق على أي من الجانبين، إذ نقل اللاعب وعائلته للنادي رغبتهم في الاستمرار في برشلونة حيث يشعرون براحة كبيرة".