نجم خيتافي يرد على أعذار برشلونة: لن يختاروا لنا كيف سنلعب!

دافيد سوريا يتحدث عن التعادل مع برشلونة.

دافع الحارس دافيد سوريا عن وضع العشب في ملعب فريقه خيتافي خلال مواجهة برشلونة بعد شكوى الثنائي تشافي هيرنانديز المدير الفني للنادي الكتالوني وحارسه مارك أندريه تير شتيجن.

وقال سوريا في تصريحات نقلتها "كادينا سير": "سنجعل الملعب في الوضع الذي نريد، وهم يفعلوا ذلك في ملعبهم أيضًا، لا أعتقد أن ذلك عذرًا، لا يجب أن يختاروا كيف يكون الملعب".

وأضاف "كل نقطة نحصل عليها من أي فريق هي في غاية الأهمية، علينا أن نقدر تلك النقاط أكثر من ذلك."

وعن تصديه الرائع في المباراة: "أفكر في كل شيء كثيرًا قبل اللقاء حتى يكون لدي أكبر قدر من المعلومات، لقد كان من الهام الخروج بشباك نظيفة".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد وصل للنقطة رقم 73 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد مواجهة الأمس بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد.