نجم تشيلسي السابق يهاجم مودريك: انس شعرك والوشم وتفرغ لكرة القدم!

"يحتاج إلى التصرف بشكل صحيح"

أثار الغاني جون أوبي ميكيل، لاعب تشيلسي السابق، جدلًا واسعًا بسبب هجومه الشرس على لاعب البلوز الحالي ميخايلو مودريك، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى تصحيح مساره في حياته المهنية.

وقال ميكيل في بودكاست بعنوان " The Obi One": "يجب أن يبتعد مودريك عن العوامل التي تشتته وتبعده عن كرة القدم مثل مظهره، للتركيز مع البلوز".

وأضاف: "مودريك، يحتاج إلى تعديل طريقة تفكيره، إنه لاعب جيد يمتلك السرعة، القوة، وجيد جدًا في التعامل مع الكرة، لكنه يحتاج إلى التصرف بشكل صحيح، عليه أن ينسى شعره بالكامل، أيًا كان، لا الوشم! العب كرة القدم اللعينة واربح المباريات".

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ورد عليه الضيف كريس ماكهاردي – وهو مذيع رياضي يحظى بتقدير كبير، مازحًا: "إنك تبدو من المدرسة القديمة يا جون، لكن إذا كان هناك أي حلاقين جيدين، فسنوصلك بمودريك لقص شعره وقد نرى حلاقًا مناسبًا، بقميص تشيلسي في الموسم المقبل".

وكان مودريك قد انضم إلى تشيلسي في يناير 2023، قادمًا من شاختار دونيتسك، ووقع عقدًا مدته 8 سنوات ونصف مقابل 62 مليون جنيه إسترليني، تصل إلى 89 مليونًا مع الإضافات.

ولم يقدم مودريك الإضافة المرجوة من جماهير تشيلسي، حيث لعب مع البلوز 46 مباراة سجل خلالها 5 أهداف فقط وصنع هدفين.