طريقة غير تقليدية يتبعها ريال مدريد لدفع رواتب نجومه..

كشف أندروس تاونسند نجم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق عن قاعدة غريبة يتعامل بها نادي ريال مدريد الإسباني مع دفع رواتب نجومه.

وعلى الرغم من أن رواتب اللاعبين تدفع غالبًا بصورة أسبوعية، إلا أن هناك أندية تتعامل مع عملية دفع الرواتب على أساس شهري، إلا أن ريال مدريد لا يعتمد على أي من النظامين.

تاونسند، وفي حديث مع محطة "talk Sport" الإذاعية الإنجليزية، كشف عن العادة الغريبة التي يتبعها ريال مدريد في دفع رواتب لاعبيه قائلًا: "هل تعرف لاعبي ريال مدريد؟ لقد علمت بذلك من مايكل أوين لأنه أخبرني، عندما توقع مع ريال مدريد، تحصل على راتبك مرتين فقط في السنة".

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وأضاف: "إنها قيمة كبيرة جدًا تأتي بسرعة، ولكنني متأكد من أنهم يحصلون على رواتبهم مرتين في السنة".

واختتم: "أنت لا تريد أن تزعجهم لأنك تريد التأكد من أنه عندما يصل شهر ديسمبر ويذهب المبلغ الأول إلى حسابك، فستكون في حالة جيدة".