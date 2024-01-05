نجم تشيلسي السابق عن تورطه بفضيحة إبستين : كنت طفلًا وقتها!

توضيح من الجناح الإنجليزي

رغم هزلية الموقف، إلا أن كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي السابق ونوتنجهام فورست الحالي، خرج لتبرئة نفسه من قضية خطيرة.

القضية التي شغلت الرأي العام على مدار الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بجيفري إبستين صاحب القضية الأشهر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة بتنظيم شبكة لتجارة الجنس واستغلال القاصرات.

وفي ظل المحاكمة الجارية حاليًا بهذه القضية المثيرة للجدل، تم الكشف عن قائمة بأسماء الأشخاص الذين كانوا يترددون على الجزيرة الخاصة برجل الأعمال الراحل لحضور هذه الأعمال المشينة والمشاركة فيها، ليقوم أحدهم بتزييف قائمة بها أودوي وميكيل أرتيتا مدرب آرسنال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب خرج لتوضيح الأمر عبر قصة نشرها على حسابه بموقع "إنستجرام" قائلًا:"لقد شاهدت كل ما يثار حولي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم أرغب في التعليق لأنني كنت طفلًا وقت وقوع هذه الحادثة".

وأضاف:"ولكن دوري كقدوة ومثل للشباب أجبرني على الخروج للتأكيد على أنني لست جزءًا من فضيحة إبستين ولم أتواجد بهذه الجزيرة أبدًا، لذلك توقفوا عن نشر هذه الأشياء باسمي".

يذكر أن القائمة المزيفة كانت عبارة عن أسماء المشاهير الذين أصيبوا بفيروس كورونا ومنهم أودوي وميكيل أرتيتا، وانتشرت بشكل غريب على مواقع التواصل الاجتماعي رغم كونها مجرد مزحة.