نجم تشيلسي الجديد يرد على مقارنته المتواصلة بليونيل ميسي!

نجم تشيلسي الجديد يعلق على مقارنته بالأرجنتيني ليونيل ميسي..

يرى الإكوادوري كيندري بايز لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي الجديد أنه لا يريد أن تتم مقارنته بالأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني.

تشيلسي نجح في إتمام التعاقد مع لاعب الوسط كيندري بايز من نادي إندبندينتي ديل فالي الإكوادوري، ومع ذلك لا يمكنه الانتقال إلى صفوف "البلوز" قبل عام 2025، عندما يصل إلى الثامنة عشر من عمره.

بايز يلفت بالفعل الأنظار في أمريكا الجنوبية، وتتم مقارنته كثيرًا بميسي بسبب مهاراته في التمرير والمراوغة، إلا أن اللاعب ليس معجبًا جدًا بتلك المقارنات.

وقال اللاعب الشباب في تصريحات لشبكة "ESPN" الرياضية: "أنا كيندري، سأصنع اسمًا للإكوادور، سأواصل أن أكون نفسي، لا أريد أن أقارن بميسي، إنه مميز للغاية إنه الأفضل، لكن أنا أبلغ من العمر 16 عامًا، ولا يمكنهم مقارنتي به، لأنني أريد التطور".

وأضاف: "لدي أشياء يجب تحسينها واكتساب الكثير من الخبرة، في وقت لاحق، ومع مرور الوقت وربما ما سأفوز به، أريد أن أكون الإكوادوري كيندري بايز، وليس أي شخص آخر".

بايز متحمس لانتقاله إلى ستامفورد بريدج لكنه لا يزال يركز على وظيفته الحالية مع إنديبندينتي، ومع ذلك، اعترف اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا بأنه سيكون خاصًا بالنسبة له أن يتشارك الملعب مع الفائز بكأس العالم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز.

وتابع: "لا أشعر بالضغط، أنا أركز على إنديبندينتي وعلى كأس ليبرتادوريس وأحاول مواصلة اللعب بأفضل طريقة".

وأكمل: "للوصول إلى هناك، يجب أن أواصل العمل، وأن أركز على التعلم، سيكون شيئًا مميزًا لمشاركة الملعب مع لاعبين مثل إنزو ومع لاعبين مميزين آخرين".

واختتم: "أمامي عامين، وأنا أعلم أن الأمر يمر بسرعة وسأستمر في فعل الشيء الخاص بي هنا".

وتم استدعاء بايز إلى تشكيلة الإكوادور الأول للمباريات الودية ضد بوليفيا وكوستاريكا ولكن اضطر إلى الانسحاب حيث رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول.