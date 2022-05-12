نجم بولندا: مبابي هو أسرع من رأيت وأحرق قدماي!

ماتي كاش نجم منتخب بولندا يشكو من سرعة مبابي!

أشاد ماتي كاش لاعب بولندا وأستون فيلا بالفرنسي كيليان مبابي وبما يقدمه مع منتخب بلاده في كأس العالم الجارية حاليًا في قطر.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "ديلي ميل" وقال فيها اللاعب: "لقد أمضيت يومًا وأنا أشاهد مقاطع الفيديو الخاصة به وعلمت أن الاختبار سيكون صعبًا للغاية، هو أسرع شيء رأيته في حياتي".

وأضاف: "في الواقع لقد شعر أن قدماي تحرقاني بسببه، دخلت في سباق أو اثنان معه وكنت على ما يرام، فقط في لمحة بصر تجده عندك".

وأكمل: "بكل وضوح هو لاعب مذهل وأصعب الخصوم الذين واجهتهم حتى الآن، وربما يكون ضمن أفضل لاعبين أو ثلاثة في العالم بالوقت الحالي".

جدير بالذكر أن مبابي كان قد سجل ثنائية في مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره البولندي وقاد الديوك لمواجهة صعبة أمام إنجلترا في ربع النهائي.