نجم بولندا السابق: كنا سنحرق إنياكي بينيا في هذه الحالة بسبب شتشيسني!

المدرب هانزي فليك وضع ثقته في الحارس البولندي

في المباريات الأخيرة لبرشلونة، وقع اختيار هانزي فليك مدرب الفريق على البولندي فويتشك شتشيسني لحراسة المرمى أمام إنياكي بينيا، على أن الرغم من أداء شتشيسني لم يقنع الكثيرين.

شتشيسني ارتكب أخطاء قاتلة سواء بعد طرده في كأس السوبر الإسباني أو في المباراة ضد بنفيكا، لكن المدرب فليك واصل الإيمان بقدراته ومنحه أول مباراة بشكل أساسي في الدوري الإسباني أمام فالنسيا.

تحدث لاعب كرة القدم السابق والرئيس السابق للاتحاد البولندي لكرة القدم زبيجنيو بونييك عن وضع حارس المرمى البولندي لقناة Goal.pl على اليوتيوب: "كان شتشيسني لاعبًا سابقًا قبل أن يعود من الاعتزال، إيقاعك ورد فعلك وتركيزك بعد هذه الاستراحة الطويلة أمر صعب حقًا".

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وأردف بونييك: "في رأيي، كان مخطئًا عندما قال إنه سيعتزل لأنه بالنسبة لي يمكنه بسهولة لعب كرة القدم حتى يبلغ 39 عامًا".

أراد زبيجنيو بونييك أيضًا التحدث عن أداء مواطنه ومقارنته بإيناكي بينيا: "في المباراة التي فازوا فيها على بنفيكا 5-4، لو كان إنياكي بينيا في المرمى وارتكب الأخطاء التي ارتكبها شتشيسني، لكنا قد حرقناه في بولندا (يعني بالانتقادات) شتشيسني أنقذ النتيجة لأنه أنقذ الانفراد مع دي ماريا".