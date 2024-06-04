نجم برشلونة: يومي الأول كان مُحرجًا، والصحافة تناقض نفسها بسبب "ميسي الجديد"!

أبدى رأيه في أزمة العنصرية بالملاعب الأوروبية

كشف لامين يامال لاعب برشلونة الشاب، عن كواليس تجربته بالتواجد مع الفريق الأول خلال الموسم المنصرم وعمره 16 سنة فقط.

يامال الذي تم تصعيده عن طريق المدرب تشافي هيرنانديز في موسم 2023/2024، قدم مستويات مميزة مع الفريق مما تسبب في اختياره ضمن قائمة إسبانيا المشاركة في يورو 2024 خلال هذا الشهر.

وبسبب الشهرة التي تمتع بها النجم الشاب هذا الموسم، وضعته مجلة "GQ" الشهيرة على غلافها لعدد شهر يونيو الجاري، ليخرج ببعض التصريحات عن ما قدمه كلاعب كرة محترف حتى الآن.

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وقال يامال عن موسمه الأول مع برشلونة:"عدم الفوز بأي لقب مع الفريق أمر صعب للغاية، كانت لدي توقعات عالية جدًا من الموسم، لكننا مررنا بالعديد من لحظات الصعود والهبوط خاصة في الدوري الإسباني، ولم نكن متسقين بالشكل الكافي وهذه مشكلتنا".

وعن يومه الأول كأساسي مع برشلونة ومنتخب إسبانيا:"تركت حقيبتي على الكرسي الذي أعطوني إياه، لأن الشباب ليس لديهم خزانة في غرفة الملابس، ارتديت حذائي وذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية، لم أرغب في القيام بذلك لأنني شعرت بالحرج".

وعن الضغط الذي يتعرض له بوسائل الإعلام:"في الصحف، هم يطلقون عليك اسم ميسي الجديد، وفي اليوم التالي يقولون إن عليك التوقف عن لعب كرة القدم، لذلك أفضل شيء هو التركيز على العمل الذي تقوم به فقط، والتركيز على ما يقوله لك المدرب".

وخلال حديثه تطرق جناح برشلونة إلى أزمة العنصرية، مؤكدًا أنه لا يفهم توجيه البعض إهانات للاعبي كرة القدم بسبب لون بشرتهم.

يذكر أن صاحب الـ16 سنة نجح في تسجيل 7 أهداف وقام بصناعة 10 في 50 مباراة لعبها مع برشلونة خلال الموسم المُنصرم.