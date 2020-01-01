نجم برشلونة يعود مجددًا إلى التدريبات

الجميع بخير..

سجل كليمون لونجليه، لاعب برشلونة، عودته مرة أخرى إلى تدريبات النادي الكتالوني مساء الأربعاء، بعدما غاب عن تدريبات الثلاثاء لأسباب شخصية.

وشهد التدريب ظهور جميع اللاعبين بصورة طبيعية، باستثناء غياب عثمان ديمبيلي بسبب الإصابة، في الوقت الذي شارك فيه لاعبين من أكاديمية اللامسيا على رأسهم إنسو فاتي.

وكان فريق برشلونة قد أجرى التدريبات يوم الثلاثاء بشكل فردي من أجل منع الاختلاط بين اللاعبين، وذلك كما هو مخطط لهذا الأسبوع.

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وفي الحصة التدريبية ظهرت الكثير من المؤشرات الإيجابية بالنسبة للنادي الكتالوني وجماهيره، حيث عاد لويس سواريز إلى العمل البدني بنفس معدل زملائه.

وظهر ليونيل بمظهر غير معتاد، حيث ظهر بدون لحية، وكذلك ظهر أرتورو فيدال وجوردي ألبا في التدريبات التي استمرت في أجواء هادئة.

ومن جهته تابع المدرب كيكي سيتين النشاط بعيدًا عن اللاعبين، ومرتديًا قناعه للالتزام بالبروتوكول الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني، تمامًا مثل بقية المساعديه.

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يذكر أنه وفقًا لما قاله خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا أن منافسات الدوري الإسباني ستعود في الثاني عشر من يونيو المقبل.