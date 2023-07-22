نجم برشلونة يظهر من جديد وصفقتي ريال مدريد ضمن ترشيحات جائزة الفتى الذهبي!

من يحصد اللقب هذا العام؟

أعلنت صحيفة "توتو سبورت" عن قائمتها الخاصة بالمرشحين لجائزة الفتى الذهبي التي يتم منحها لأفضل اللاعبين في أوروبا تحت 21 عامًا وشملت 100 مرشحًا.

جاءت تلك القائمة لتشمل مجموعة من أبرز النجوم على ساحة كرة القدم الأوروبية في الوقت الحالي، وعلى رأسهم حامل اللقب الأخير بابلو جافي لاعب وسط ملعب برشلونة.

وظهر في القائمة أيضًا آخر صفقتين قام بهم ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الجاري، وهما التركي أردا جولر والإنجليزي جود بيلينجهام، كما ظهر من برشلونة أيضًا أليخاندرو بالدي ومن بايرن ميونخ جمال موسيالا.

ولم يسبق لأي لاعب من صفوف ريال مدريد أن حقق لقب الفتى الذهبي، بينما يملك برشلونة ثلاثة ألقاب في تاريخه كأكثر الأندية فوزًا بها بالشراكة مع مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن آخر فائزين بجائزة الفتى الذهبي هما ثنائي برشلونة بيدري جونزاليس وبابلو جافي، وسبق لنجوم كبار الآن الفوز بها على رأسهم كيليان مبابي وليونيل ميسي وغيرهم.