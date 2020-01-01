نجم برشلونة يرفض الرحيل وكيكي سيتين يعيده للحياة

المدرب الجديد كيكي سيتين يغير من قناعات لاعبه الفرنسي صامويل أومتيتي ويمنحه الفرصة وهو ما يجعله يصر على البقاء.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب فريق برشلونة يرفض بشكل تام الرحيل في الوقت الحالي عن صفوف النادي.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن اللاعب يرى أنه لا يزال يستطيع أن يكون أساسيًا في صفوف برشلونة بالرغم من تراجعه مؤخرًا.

وذكرت الصحيفة أن قدوم المدرب الجديد لبرشلونة كيكي سيتين جعل قناعة أومتيتي بقدرته على المنافسة أكبر، بعدما كان إرنستو فالفيردي قد أخرجه من حساباته تمامًا.

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وكان اللاعب قد بدأ في الحصول على الدقائق من جديد منذ وصول المدرب كيكي سيتين، حيث عادت المنافسة بينه وبين مواطنه كليمون لونجليه على مركز المدافع الثاني بجوار جيرارد بيكيه.

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ويؤمن اللاعب بقدرته على العودة لأفضل مستوياته التي كان قد قدمها مع الفريق خلال موسمه الأول عقب وصوله بعد كأس الأمم الأوروبية في 2016.

وبجوار الجانب الفني والتنافس على المركز الأساسي في تشكيلة الفريق يشعر أومتيتي بالراحة في غرف ملابس برشلونة في وجود الثلاثي عثمان ديمبيلي وكليمون لونجليه وأنطوان جريزمان.

وعانى اللاعب من الإصابات وتراجع المستوى في الفترة الماضية، كما كان برشلونة قد عانى قبلها بفترة للحفاظ عليه بتجديد تعاقده وتحسينه في ظل وجود رغبة من أكثر من نادٍ لضمه.

جدير بالذكر أن آخر تلك الأندية التي أرادت ضم أومتيتي كان مانشستر يونايتد، وطلب برشلونة الحصول على 50 مليون يورو مقابله.