نجم برشلونة يرد على 3 عروض مغرية للرحيل

نجم برشلونة يثبت ولائه ويقرر البقاء

كشف الأمريكي سيرجينو ديست، لاعب برشلونة الإسباني، عن موقفه النهائي من الرحيل عن برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقد أبدت العديد من الأندية رغبتها في التعاقد مع ديست بعد أن قدم مستويات رائعة الموسم الماضي رفقة النادي الكتالوني.

ما هي العروض لضم سيرجينو ديست؟

وفقًا لما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن أندية أرسنال وموناكو وبروسيا دورتموند تواصلوا مع الامريكي ديست لاعب برشلونة للتعاقد معه في السوق الحالي.

وأشارت إلى أن بعض هذه الأندية عرضت على الظهير الأيمن الدولي الأمريكي راتب أعلى مما يتحصل عليه في برشلونة.

ماذا قال ديست بخصوص مستقبله مع برشلونة؟

أكدت الصحيفة أن رد ديست جاء بالرفض تمامًا لرغبته في النجاح مع برشلونة وتحقيق البطولات وبقاءه في كتالونيا هو الخيار الأول لديه.

وكان كومان يعتمد على الأمريكي بشكل أساسي الموسم الماضي، وهذا ما يجعله متمسك بالاستمرار داخل صفوف البلوجرانا.

موقف كومان من رحيل اللاعب؟

يثق كومان في ديست ويعلق آمالًا كبيرة عليه، فقد أظهر اللاعب بالفعل الكثير من إمكاناته في الموسم الماضي، ويرى أنه لديه الكثير ليقدمه في الموسم المقبل.

يذكر أن صاحب الـ20 عامًا شارك مع برشلونة في أول مواسمه بعد الانتقال من صفوف أياكس أمستردام في 44 مباراة بجميع المسابقات.

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