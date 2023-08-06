نجم برشلونة مستاء من أخبار الانتقال إلى باريس .. وتشافي يجتمع به فورًا!

علي رفعت
Xavi(C)GettyImages
برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجاباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1انتقالاتGavi

يبدو أن باريس سان جيرمان من منغصات الحياة في برشلونة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الشاب بابلو جافي كان قد شعر باستياء كبير بعد الأخبار التي انتشرت عن وجود إمكانية لرحيله إلى صفوف باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن جافي شعر أن برشلونة سيتخلى عنه بسهولة في ظل ارتباط الأنباء بضم كيليان مبابي في صفقة تبادلية.

وكانت الأنباء قد أكدت أن جافي وديمبيلي بالإضافة إلى لاعب ثالث قد يدخلون في صفقة تبادلية بين الفريقين تنقلهم إلى باريس سان جيرمان وتأتي بكيليان مبابي إلى برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة قد تحرك بشكل فوري للاجتماع مع اللاعب، حيث أكد له على أهميته في الفريق وكذب تلك الأخبار، وأنه غير قابل للمس.

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جدير بالذكر أن جافي هو حامل لقب الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب في العالم عن العام الماضي، ويسعى برشلونة للحفاظ عليه في صفوفه لأطول فترة ممكنة.

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76791 الأصوات