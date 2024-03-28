نجم برشلونة متحديًا: فان دايك يستحق الكرة الذهبية

الفضل لشخصيته القيادية مع ليفربول

أبدى النجم الإسباني سيسيك فابريجاس، لاعب آرسنال وبرشلونة السابق، إعجابه بما يقدمه فيرجيل فان دايك منذ انضمامه إلى ليفربول.

وتطرق فابريجاس للحديث عن مهارات فان دايك في الأداء الدفاعي وما يملكه أيضًا من شخصية قيادية لزملائه في ليفربول، مؤكدًا أنه لاعب مميز ويمكن تصنيفه ضمن الأفضل في العالم.

وعندما سئل فابريجاس في مقابلة مع إذاعة "BBC" البريطانية، أجاب: "سأقول شيئًا لم يفكر فيه أحد من قبل أو لم يعلنه أحد. فان دايك من ضمن اللاعبين الذين يستحقون التتويج بالكرة الذهبية".

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ويعتبر فان دايك أحد أهم الأعمدة الأساسية في تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب، حيث انضم إلى ليفربول في صفقة قياسية خلال شهر يناير 2018، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وساهم في قيادة الفريق لحصد بطولات تاريخية أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك المدافع الهولندي هذا الموسم مع ليفربول في 36 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين لزملائه، منهم هدف كان سببًا في الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي في النهائي.

يذكر أن مدافع ليفربول، كان قد فاز بلقب أفضل لاعب في أوروبا عام 2019، متفوقًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو أول مدافع يفوز بالجائزة منذ إطلاق هذا اللقب الأوروبي في عام 2010-2011.