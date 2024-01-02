نجم برشلونة: ليفاندوفسكي لن يستمر طويلًا، نريد التعاقد مع هالاند!

تطرق كذلك إلى رأيه في صفقة مبابي

كشف بيدري لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، عن اللاعب الذي يريده أن يجاوره في الفريق الكتالوني بالمستقبل القريب.

النجم الذي يعاني حاليًا من الإصابة، تحدث مع المؤثر الإسباني إيباي لانوس، وتطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة التي تخص برشلونة.

وقال بيدري عن اللاعب الذي يريده أن يلعب معه بالنادي:"بالنسبة لي سأوقع مع إرلينج هالاند لأنه يسجل الكثير من الأهداف، ليفاندوفسكي لن يستمر حتى يبلغ الستين من عمره، جوليان ألفاريز يلعب بشكل جيد للغاية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن هدفه الأول في مسيرته:"أتمنى الفوز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم، إسبانيا فازت بالمونديال مرة واحدة فقط في تاريخها بأكمله لذلك يجب تكرار هذا الإنجاز".

وعن انتقال مبابي إلى ريال مدريد:"لا أعلم في الوقت الحالي، للحظة اعتقدت أن الصفقة ستحدث ولكني الآن لا أعرف ما سيحدث".

وفي نهاية حديثه قال بيدري إن أسوأ هزيمة مؤلمة بالنسبة له كانت التي تعرض لها المنتخب الإسباني في يورو 2020 أمام إيطاليا بركلات الترجيح.