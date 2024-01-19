نجم برشلونة: لا تلوموا تشافي، نحن السبب في كل ما يحدث للفريق!

مدافع الفريق الكتالوني يلوم الجميع إلا تشافي

يؤمن جول كوندي مدافع برشلونة، بأن النتائج السيئة للنادي الكتالوني ليست مسؤولية المدرب الحالي تشافي هيرنانديز بل اللاعبين.

برشلونة يُعاني من تخبط واضح على المستوى المحلي، حيث ابتعد بشكل ملحوظ عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني، وتلقى خسارة صادمة أمام ريال مدريد بنتيجة 4/1 بنهائي كأس السوبر الإسباني.

كوندي خرج بعد لقاء برشلونة وأونيونيستا في دور الـ16 لكأس الملك قائلًا:"من الواضح أن بطولة الكأس أصبحت هدفًا لنا، لعبنا مباراة جيدة جدًا وقمنا بالمهمة المطلوبة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا":"هناك خيبة أمل بعد خسارة المباراة النهائية لذلك الفريق حريص على تغيير الصورة، علينا التواصل بشكل أفضل لإصلاح الأخطاء الدفاعية وإغلاق خطوطنا".

وعن تشافي:"يمكنك التحدث عن المدرب لكن نحن الذين نلعب، النتائج السيئة هي خطأنا وعلينا الرد، هذا العام نحن نفتقد الكثير من قوتنا".

وجاءت تصريحات كوندي بعد فوز برشلونة على أونيونيستا سالامنكا بنتيجة 3/1 وتأهله إلى دور الثمانية من كأس إسبانيا، طمحًا في الحصول على بطولة محلية بعد السقوط المُدوي في السوبر.