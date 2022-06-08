نجم برشلونة: رفضت ريال مدريد عدة مرات .. وأتمنى قدوم ليفاندوفسكي

نجم برشلونة يكشف كواليس رفضه الانضمام إلى ريال مدريد

يرى فيران توريس جناح نادي برشلونة أن إصرار روبروت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ على الانضمام إلى البرسا كمصدر فخر، كما كشف لاعب مانشستر سيتي السابق عن رفضه التوقيع لنادي ريال مدريد في أكثر من فرصة.

لاعب برشلونة المنضم حديثًا إلى الفريق قادمًا من مانشستر سيتي السابق خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة كلفت خزائن البرسا حوالى 55 مليون يورو تحدث مع إذاعة "كوبي" الإسبانية في حوار مطول حول فترته مع برشلونة ورؤيته للمنتخب الإسباني.

وأوضح توريس دور تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة في إقناعه بالتوقيع للنادي في الشتاء الماضي.

توريس يشعر بالفخر لرغبة ليفاندوفسكي الانضمام إلى برشلونة

وقال فيران توريس عن مستقبل ليفاندوفسكي: "روبرت ليفاندوفسكي لديه الدافع للقدوم إلى برشلونة هو مصدر فخر أتمنى أن يتوصل إلى اتفاق ويمكن أن يأتي".

وعن دور تشافي هيرنانديز في توقيع فيران توريس لبرشلونة قال: "القدوم إلى نادي برشلونة شيء رائعً ووجود تشافي هيرنانديز كمدرب، كان حاسمًا في اختياري للانضمام إلى النادي، لقد نقل فكرته إلي ورغبته وفعلت كل شيء ممكن للقدوم إلى برشلونة ".

تقييم فيران توريس لسنته الأولى في برشلونة

اعترف لاعب مانشستر سيتي السابق بأنه كان عامًا صعبًا بالنسبة له في برشلونة وقال للإذاعة الإسبانية: "الموسم كان صعب للغاية بدأته وأنا مصاب، وانتقلت إلى برشلونة وأنا في غاية الحماس وعلى الرغم من مرور النادي بوقت عصيب لكن قلبنا الأمور قليلاً وحققنا هدفنا بتأهلنا لدوري الأبطال وكأس السوبر الإسباني، والآن هدفنا هو التتويج بالألقاب".

وأضاف توريس: "في الأشهر الأولى لم أشعر بالارتباك كنت هادئًا للغاية أنا جناح ولست مهاجمًا لكن ابحث عن تسجيل الأهداف وعندما تتاح ليا الفرصة أقوم بتقديم تمريرات حاسمة أنا فخور بأنني قدمت للفريق المزيد من العمل بعيدًا عن تسجيل الأهداف".

وأردف: "أنا لاعب طموح وعندما أفشل أريد أن أتعلم، أقوم بمشاهدة المباريات من جديد لأتمكن من التحسن".

فيران توريس يشرح سبب عدم رغبته في التوقيع لريال مدريد

أخبر فيران توريس إذاعة "كوبي" أنه في صغره كان لديه العديد من الفرص للتوقيع لريال مدريد لكنه رأي أن الوقت لم يكن مناسبًا.

وقال توريس: "قدم ريال مدريد عرض عندما كنت مع المنتخب في كأس العالم، لكني اختارت الانضمام إلى فالنسيا وأعتقد أن الأمور سارت على ما يرام، وكان هناك ثلاث محاولة أخرى من ريال مدريد لضمي لكن هذا عندما كنت طفلًا".

وتحدث فيران توريس عن علاقته مع المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي ووالد صديقته سيرا.

يحافظ فيران توريس على علاقة عاطفية مع سيرا مارتينيز ابنة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

وأوضح مهاجم برشلونة أن علاقته مع لويس إنريكي جيدة جدًا قائلًا: "لقد منحني ثقة تامة منذ الدقيقة الأولى إنها معاملة احترافية وسأذهب معه حتى الموت".

وقال لاعب فالنسيا السابق حول الاختلافات بين حياته الشخصية والمهنية: "عليك أن تكون ذكيًا فكونك محترفًا شيء والحياة في الخارج شيء آخر".

وعن ما يمر به ناديه السباق فالنسيا قال توريس: "بصفتي أحد سكان فالنسيا لا أحب أن أرى النادي في هذا الوضع إنه أمر مؤلم".

وأتم: "في السنوات الأخيرة كانت هناك أوقات عصيبة أفضل الأشياء لم تحدث، أود العودة إلى فالنسيا غدا".

يذكر أن فيران توريس لعب بقميص برشلونة 25 مباراة سجل 6 أهداف وصنع ملثهم في جميع المسابقات الموسم المنقضى.

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