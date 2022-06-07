نجم برشلونة السابق يعرض خدماته من أجل تحقيق عودة رومانسية!

عودة مذهلة قد تحدث في كامب نو..

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز بالانضمام إلى صفوف نادي برشلونة بدايةً من الموسم المقبل.

ويهتم النادي الكتالوني الآن بالعديد من الأسماء لعل أبرزها مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، وجناح فريق ليدز يونايتد رافينيا.

لكن بحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن جناح نادي إنتر الإيطالي يسعى للرجوع مرة أخرى للبلوجرانا لمساعدة النادي.

هل يعود سانشيز لبرشلونة؟

أوضح التقرير أن فكرة عودة التشيلي واردة، لكن ما قد يستبعدها هو رغبة المدرب تشافي هيرنانديز بالعمل مع عناصر صغيرة وشابة.

حيث يطمح المدرب الإسباني بتمديد تعاقد لاعبه عثمان ديمبيلي، فيما وضع البرازيلي رافينيا، جناح ليدز كبديل في حال فشل في إقناع الفرنسي بالبقاء.

وعلى الرغم من ذلك، فيرى سانشيز أن لديه فرصة بالعودة من جديد لكتالونيا، حيث يعلم أن برشلونة يمر بضائقة مالية وهو ما قد يسهل عملية انضمامه.

حيث يمتلك التشيلي عقدًا مع نادي إنتر ميلان ينتهي بحلول صيف عام 2023، وهو ما يسهل عملية ضمه بمبلغ مالي قليل أو ربما بشكل مجاني بعد فسخ تعاقده مع فريقه الإيطالي.

ماذا قدم سانشيز مع إنتر ميلان؟

لم يكن سانشيز أحد الأسماء اللامعة مع فريق إنتر ميلان، وبرز دوره كلاعب احتياطي يدخل في الأوقات الحرجة أو عند المداورة.

حيث شارك التشيلي مع الفريق الإيطالي في 109 مباريات سجل من خلالها 20 هدفًا، فيما قدم 23 تمريرة حاسمة لزملائه.

اقرأ أيضًا..

ليفاندوفسكي فعلها أفضل من ميسي ورونالدو .. خماسيات شهيرة!

صيف السيدات وتيد لاسو ووثائقيات ممتعة .. أين تذهب حتى بداية الموسم الجديد؟

يناير الأسود .. 5 نقاط جعلته الخطوة الأولى في خسارة الاتحاد للدوري