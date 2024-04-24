نجم برشلونة السابق بعد كوارث الكلاسيكو: الآن عرفت لماذا لم يكن جوارديولا يحب كانسيلو!

انتقادات لاذعة من الأسطورة الهولندي

وصف الهولندي رونالد دي بور لاعب برشلونة ومنتخب الطواحين سابقًا ما رآه من البرتغالي جواو كانسيلو في الكلاسيكو أمام ريال مدريد من أخطاء دفاعية، على أنه تفسير لماذا لم يكن بيب جوارديولا؛ مدربه السابق في مانشستر سيتي وزميل دي بور في الملاعب، من المعجبين به.

وقال دي بور في تصريحات لشبكة "زيجو سبورت" الهولندية: "الآن عرفت لماذا لم يكن بيب (جوارديولا) يفضل كانسيلو، هذا الفتى يلعب كرة قدم خاصة به، ويعتقد أن كل شيء يتم فعله بالكرة فقط".

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ووجه المدافع الذي يملك 67 مباراة دولية مع منتخب هولندا رسالة واضحة إلى كانسيلو: "أنت مدافع!".

وأردف: "من الجنون أن كانسيلو إلى الآن مستمر في ارتكاب الأخطاء الساذجة وقد بلغ من العمر 29 عامًا".

ولم يقدم كانسيلو أفضل مبارياته أمام ريال مدريد، وقد حمل منذ شهر فبراير لواء الجبهة اليسرى في برشلونة خلفا لأليخاندرو بالدي المصاب.