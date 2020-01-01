نجم بايرن ميونخ يغيب عن دوري الأبطال بعد إصابته بكورونا

سيغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد

قرر نادي بايرن ميونخ الألماني، استبعاد لاعبه سيرج جنابري من قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا بسبب إصابته بفيروس كورونا.

صاحب الـ25 سنة بدأ مباراة بايرن الماضية، أمام أرمينيا بيلفيلد بالدوري، والتي انتهت بفوز فريقه 4/1 السبت الماضي.

النادي البافاري كشف عن وجود نتيجة تحليل إيجابية لجنابري بعد هذه المباراة، مما يعني غيابه عن مواجهة أتلتيكو مدريد غداً الأربعاء في دور المجموعات لدوري الأبطال.

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وقال بايرن عبر حسابه بموقع "تويتر":"جنابري تبين إصابته بكورونا، وهو الآن في حالة جيدة لكنه سيدخل فترة العزل".

ومن المتوقع أن يغيب بذلك الجناح الألماني في مواجهة فريقه القادمة ضد لوكوموتيف موسكو يوم 27 أكتوبر الجاري، في انتظار تحول نتيجة عينته إلى سلبية.

ويبعده الوباء كذلك عن مباراة آينتراخت فرانكفورت في الجولة القادمة من بطولة الدوري الألماني، في ضربة قوية لفريقه.

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يذكر أن جنابري يعتبر أحد أبرز اللاعبين في بايرن الفترة الأخيرة، حيث سجل 23 هدفاً في 46 مباراة بجميع البطولات الموسم الماضي.