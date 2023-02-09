نجم بايرن ميونخ يستعين بمطربة أوبرا قبل مواجهة باريس!

ماذا فعل أوباميكانو من أجل حل مشكلة أحباله الصوتية؟

استأجر مدافع بايرن ميونخ، دايوت أوباميكانو، مطربة أوبرا لمساعدته في العثور على صوته على أرض الملعب.

وانضم أوباميكانو إلى بايرن ميونيخ مقابل 37 مليون جنيه إسترليني قادمًا من نادي لايبزيج في عام 2021.

وفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، أن قلب الدفاع الفرنسي عانى من مشكلات في الأحبال الصوتية أثناء اللعب، والتي أدت إلى إصابته بالتهاب في الحلق بعد المباريات.

وقال أوباميكانو لصحيفة بيلد:" لقد غنينا معًا، وعلمتني بعض التدريبات، والآن يمكنني الصراخ بصوت عالٍ، وإعطاء التعليمات في جميع أنحاء الملعب."

وأصبح المدافع الفرنسي أساسيًا في تشكيلة يويليان ناجلسمان، حتى فوز الفريق الألماني يوم الأحد على فولفسبورج، والذي تم استبعاده بسبب إصابة في إصبع القدم.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ يواجه باريس سان جيرمان الثلاثاء القادم، في دور ال 16، من دوري أبطال أوروبا.