نجم بايرن السابق: فليك "مثالي" لبرشلونة.. لكني أخشى أمرًا واحدًا!

تصريح مثير من الإسباني خافي مارتينيز

تحدث النجم الإسباني خافي مارتينيز، نجم بايرن ميونخ السابق، عن إمكانية تولي المدرب هانز فليك قيادة برشلونة في الموسم المقبل.

ويرتبط اسم مدرب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق بحمل راية برشلونة، خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري، بسبب سوء النتائج.

وقال مارتينيز، في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "صدمني قرار تشافي، الصحافة في برشلونة ومدريد لا ترحم، ويجب أن تعرف كيف تتعامل معها، على عكس ألمانيا مكانة المُدرب تحظى باحترامٍ كبير".

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وأضاف: "فليك واضح جدًا وهادئ، يقول في وجهك ما يفكر فيه، وحصصه التدريبية مكثفة، وطريقة لعبه تتماثل تماما مع نمط برشلونة، لقد لعبنا معه بأسلوب بيب جوارديولا".

وختم: "أنا قلق فقط بشأن حاجز اللغة، لأنه أمر مهم للغاية، لكنه مناسب تمامًا فيما يتعلق بطريقة اللعب".