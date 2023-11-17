نجم باريس يوجه إهانة جنسية لرودريجو دي بول بسبب صداقته مع ميسي!

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لقطة مثيرة للجدل قام بها مانويل أوجارتي نجم باريس سان جيرمان، بعد قيامه بتوجيه السباب إلى رودريجو دي بول بسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أوجارتي شارك مع منتخب أوروجواي في المواجهة التي تفوقت فيها بلاده على الأرجنتين 2//0 في تصفيات أمريكا الجنوبية لبطولة كأس العالم 2026.

المباراة شهدت العديد من النقاشات المحتدمة والشجارات الخفيفة بين اللاعبين، حيث أفلت ميسي من البطاقة الحمراء بسبب ضربه الخصم بالمرفق، وسط اعتراضات من لاعبي أوروجواي.

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وفي هذه الأثناء دخل أوجارتي في شجار صغير مع لاعب الوسط الأرجنتيني رودريجو دي بول، وأظهرت بعض اللقطات أن اللاعب الأوروجوياني قام بإشارة شنيعة إلى نجم أتلتيكو مدريد.

وظهر أوجارتي وهو يتهكم على دي بول موجهًا له إهانة جنسية صريحة ووصفه بعاهرة ميسي، مستغلًا علاقة الصداقة القوية بين الثنائي الأرجنتيني باستخدام إيحاءات جنسية عنهما.

يذكر أن الفوز رفع رصيد أوروجواي إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالتصفيات، بفارق نقطتين عن الأرجنتين صاحبة المركز الأول.