نجم باريس على صفيح ساخن بعد إغضابه نيمار وليونيل ميسي

المشاحنات مستمرة في حديقة الأمراء

بعد البداية الواعدة له مع باريس سان جيرمان، أصبحت مسيرة لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا مهددة في النادي الفرنسي بسبب نيمار وليونيل ميسي.

اللاعب ظهر بصورة مميزة مع باريس في الأسابيع الأولى من الموسم، ولكنه تراجع بشكل واضح منذ العودة من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل دخل فيتينيا في خلاف واضح مع زميله نيمار خلال خسارة الفريق من موناكو بنتيجة 3/1 في الدوري الفرنسي خلال شهر فبراير الجاري.

وحسبما أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن البرتغالي أغضب ميسي أيضًا، بعد الاصطدام معه بشكل مفرط خلال جلسة تدريبية، وهو الأمر الذي أزعج النجم الأرجنتيني.

وهو ما يجعل المناخ غير مناسب في الوقت الحالي بالنسبة للاعب الوسط البرتغالي، الذي يبدو أنه لن يستمر لفترة طويلة داخل حديقة الأمراء.