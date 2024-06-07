نجم باريس السابق: مبابي لم يحترمنا وخاننا في كل شيء!

هجوم جديد على النجم الفرنسي

خرج جيروم روثين لاعب باريس سان جيرمان السابق، للهجوم من جديد على النجم الفرنسي كيليان مبابي، وهذه المرة بعد انتقاله إلى ريال مدريد.

روثين كان يخرج بصفة مستمرة لمهاجمة مبابي بسبب مستواه مع باريس ورغبته المُلحة في الرحيل عن النادي الفرنسي، والآن قرر الحديث عن الحالة الجيدة الذي ظهر بها اللاعب مع فرنسا ضد لوكسمبورج، وتسجيله هدفًا في الفوز الودي للديوك 3/0 استعدادًا لليورو.

وقال روثين في البودكاست الخاص به عبر شبكة "RMC":"شوهد بابتسامه مساء الأربعاء على ملعب سان سيمفوريان، ورأينا كذلك تواصله مع الجماهير، وهذا ما لم نشهده أبدًا طوال الموسم مع باريس سان جيرمان".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لقد مرت خمسة أشهر منذ أن شاهدنا كيليان يبذل الجهد الكافي للفريق، إنها ليست مشكلة المدرب أو القادة أو الرئيس أو الجماهير، الأمر يتعلق بالاحترام، عندما تضع نفسك ضمن فئة أفضل اللاعبين في العالم، يجب عليك إظهار ذلك بالمواقف على أرض الملعب".

وتابع:"عليك أن تقاتل من أجل زملائك في الفريق، من أجل بلدك وناديك، أعتقد أنه خاننا بكل شيء، الموسم كان كارثيًا من البداية إلى النهاية، أنا غاضب منه للغاية خاصة بعد رؤيته مع المنتخب الفرنسي بهذه الصورة".

جدير بالذكر أنه رغم انتقادات روثين، إلا أن مبابي نجح في تسجيل 44 هدفًا وقام بصناعة 10 في 48 مباراة لعبها مع باريس الموسم الماضي.