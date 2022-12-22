نجم إنجلترا: كنا على وشك الاختطاف في كأس العالم 2014

الأمور مرت بسلام في النهاية

كشف جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول، عن قصة لا تُصدق عن كيفية تعرضه للاختطاف هو ولاعب آخر مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2014 في البرازيل.

وظهر ميلنر في قائمة الأسود الثلاثة مع المدرب روي هودسون، بالبطولة التي خرج فيها الفريق من دور المجموعات، بعد تواجده في مجموعة صعبة مع إيطاليا وأوروجواي وكوستاريكا.

وقال لاعب الوسط المخضرم في تصريحات لـ"أمازون برايم سبورت":"خرجت مع لاعب آخر ووجدنا البوابة تُغلق من خلفنا، مشينا في الشارع ووجدنا مجموعة من الأشخاص تسير خلفنا بسرعة".

وأضاف:"بدأوا في الركض وقمنا بمحاولة الهرب منهم، ظننت أننا سيتم اختطافنا ولكن الأمور مرت بسلام".

جدير بالذكر أن لاعب الريدز وصل إلى 600 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، ويطمح في تحطيم رقم جاريث باري الذي ظهر في 653 مواجهة بالبطولة.