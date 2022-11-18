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نجم إنجلترا: علينا أن نستعد لـ"الفنون السوداء" التي يمارسها البرازيل والأرجنتين!

أحمد جمال
7:54 م غرينتش+2 18‏/11‏/2022
Gareth Southgate Mason Mount England
ماذا يعني نجم الأسود الثلاثة؟

يصر ماسون ماونت لاعب منتخب إنجلترا على أن فريق الأسود الثلاثة عليه أن يكون مستعدًا لأشياء "لا علاقة لها بكرة القدم" من قبل بعض المنتخبات غير الأوروبية.

وقال ماونت إن مباراة كولومبيا في كأس العالم الأخيرة والتي فاز بها الإنجليز بشق الأنفس وتأهلوا إلى نصف نهائي كأس العالم تؤكد أن أشياء لا علاقة لها بكرة القدم تقود تلك المنتخبات لتصعيب الأمور.

وذكر ماونت أن البرازيل والأرجنتين أيضًا تستطيعان عمل هذه "الفنون السوداء" على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن إنجلترا عليها أن تستعد لمثل هذه الأمور.

وقال ماونت في تصريحاته لشبكة "توك سبورت": "الفرق التي أبلت بلاء حسنًا في السنوات الأخيرة هي البرازيل وفرنسا، أعتقد أن هذين المنتخبين سيكونان قويين".

وأضاف: "بالنسبة لنا، سواء في اليورو أو الوديات، لا نخوض مباريات ضد فرق تقوم بمثل تلك الأشياء بالكرة وخارجها مثل البرازيل والأرجنتين وكولومبيا، علينا أن نكون مستعدين لمثل هذه الأمور إن كنا نريد اللعب معهم حقًا".

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