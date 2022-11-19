نجم إنجلترا: المتعة غير محصورة على الكحوليات!

إريك داير نجم منتخب إنجلترا يطالب الجماهير بالاستمتاع بكأس العالم.

طالب إيريك داير نجم منتخب إنجلترا جماهير الفريق بالاستمتاع بكأس العالم بغض النظر عن القواعد المفروضة في الدولة المضيفة قطر.

جاء هذا في مؤتمر صحفي اليوم السبت، وأكد خلاله داير أن قرار منع الكحوليات داخل أماكن محددة من الملعب لا يجب أن يحد من متعة الجماهير.

وقال داير: "أحب أن أفكر بطريقة واضحة وهي أن أي شخص يستطيع أن يمتع نفسه، سواء بوجود الكحوليات أو في غيابها".

وأضاف: "الأمر يعود لنا ولكل فريق في المسابقة أن نأتي بكرة قدم ممتعة وهذا بالتحديد ما يخلق الأوقات الأجواء الممتعة في الملاعب".

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي يخوض مباريات مجموعته أمام فرق إيران والولايات المتحدة وويلز.