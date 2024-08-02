نجم إنجلترا الأسبق يحذر بيلينجهام: ركز على كرة القدم كي تصبح مثل ميسي ورونالدو!

النجم الإنجليزي حديث العالم في الوقت الراهن

يرى الإنجليزي الدولي الأسبق داني ميلز، أن جود بيلينجهام عليه التركيز على كرة القدم في الوقت الراهن أكثر من أي شيء آخر.

قال هذا في تصريحات لـ"جول" أدلى فيها برأيه مشيرًا: "ليس بالأمر السيء أن تتم مقارنتك بالكبار وتفترض أنك منهم، من الواضح أنه يتمتع بثقة كبيرة بنفسه، وهو ما تحتاجه للوصول إلى هذا المستوى، خاصة في عمره".

وأردف: "ما فعله حتى الآن رائع، لكن عليه أن يعلم أنه لابد أن يستمر كلاعب رائع كي يحظى بكل شيء، لم يكن بذات البريق في يورو 2024، حتى لو سجل هدفين أحدهما رائع للغاية، لذا عليه الاستمرار بشكل أكبر، وهو يفعل أشياء كان يفعلها ستيفن جيرارد من قبله".

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وأردف: "عليه أن يواصل التطور كلاعب كرة قدم، ترشيحه للكرة الذهبية وترويج الإعلام لذلك جيد لكن عليه ألا ينشغل عن كرة القدم بذلك، هل هو جيد فنيا مثل فيل فودين حاليًا؟ لا.. فودين أفضل، لكن لديه سمات أخرى أفضل مثل القوة والرغبة، إنه شاب صغير ولا يزال لديه مجال للتحسن".

وأكد ميلز أن "الكثير من النجوم تعرضوا لهذا البريق، رونالدو كان كذلك، ميسي في بعض الأحيان كان كذلك، إذا كنت لاعبًا كبيرًا وتحب أن تغازل وسائل الإعلام والصحافة والإعلانات، فيجب عليك أن تؤدي أداء جيدًا طوال الوقت".