تفاصيل بسيطة على الحسم .. الرجاء يقترب من ضم ناينجولان

نجم إنتر السابق قد ينتقل إلى الدوري المغربي

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي الرجاء المغربي، يتفاوض مع أحد النجوم العالميين، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف موقع "هسبورت" المغربي، عن أن الرجاء يتفاوض مع البلجيكي رادجا ناينجولان من أجل ضمه في صيف 2024، استعدادًا للموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل نادي الرجاء للموقع المغربي، عن أن المفاوضات جارية حاليًا مع ناينجولان من أجل ضمه خلال الصيف الحالي.

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وأكد المصدر على أن التفاصيل المالية هي التي تؤخر حسم الصفقة حتى الآن، وأن التفاوض جاري من أجل حسمها بشكل رسمي.

ولعب ناينجولان لأندية روما وكالياري وإنتر في إيطاليا، بالإضافة إلى رويال أنتويرب البلجيكي، قبل الانتقال إلى الدوري الأندونيسي من بوابة نادي بهايانجكارا.