نجم إنتر ميامي يتحدث عن لقائه الأول مع ميسي.. وأمر لم يتوقعه!

ماذا قال كريماسكي؟

تغنى بنيامين كريماسكي، لاعب إنتر ميامي الشاب، بقائد فريقه ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن "رؤيته لأول مرة كانت مميزة للغاية".

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في 2023، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ليبدأ رحلة جديدة خارج القارة الأوروبية. وتمكن ميسي من قيادة إنتر ميامي للتتويج بكأس الرابطة، إلى جانب صدارة الدوري هذا الموسم، إلا أن الإصابة في نهائي كوبا أمريكا الشهر الماضي أبعدته مؤخرًا عن الفريق.

وقال لاعب منتخب أمريكا، في بودكاست "Player/Manager": "رؤيته لأول مرة شيء مختلف، عندما تفهم أنك ستلعب مع الرجل الذي شاهدته طوال حياتك، والذي أعجبت به، ورؤية مدى روعة الرجل، وكل شيء لا تتوقعه".

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وأضاف: "لقد كان رائعًا، إنه لأمر مدهش أن أكون محاطًا بهؤلاء اللاعبين، ليس هو فقط، ولكن بقيتهم (سيرخيو بوسكيتس ولويس سواريز وجوردي ألبا)".

ويأمل صاحب الـ8 كرات ذهبية البالغ من العمر 37 عامًا العودة إلى اللعب قريبا، حيث يتطلع إلى إضافة لقب الدوري الأمريكي إلى سجل قياسي من 45 بطولة كبرى.