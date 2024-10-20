نجم إشبيلية: الحظ عاندنا أمام برشلونة.. وركلة الجزاء "غيّرت" كل شيء!

ماذا قال جوديلي؟

أعرب نيمانيا جوديلي، نجم إشبيلية، عن إحباطه الشديد بسبب الخسارة الكبيرة أمام برشلونة بنتيجة 5-1 مساء اليوم الأحد على ملعب لويس كومبانيس ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال جوديلي، في مقابلة صحفية من ملعب المباراة: "كُنا جيدين دفاعيًا هذا الموسم، لكن اليوم استقبلنا 5 أهداف، هذه الخسارة مُجرد حادث عابر، ويجب ألا نفقد الثقة في أنفسنا".

وأضاف: "واجهنا حظًا سيئًا في المباراة، وأعتقد أن ركلة الجزاء من الصعب احتسابها، لم أراها بشكل جيد، لكني سأشاهدها بالإعادة للتأكد من هذا الاستنتاج بالنسبة لي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل: "كنا أفضل في أول 20 دقيقة، لكن بعد ضربة الجزاء (التي جاء منها الهدف الأول) كل شيء تغير، وعندما تنهي الشوط الأول متأخرًا بـ3 أهداف، فمن الصعب أن تعود، حاولنا في الشوط الثاني لكن لم نستطع".

وجاءت خماسية برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 24 من ركلة جزاء و39، وبيدري (28) وبابلو توريه في الدقيقتين 82 و88، بينما أحرز ستانيس موزامبو هدف إشبيلية في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 12 نقطة في المركز الـ13.